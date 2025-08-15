Trump y Putin no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania: conozca más detalles de la reunión

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, ofrecieron una conferencia de prensa tras culminar su reunión sobre una tregua en Ucrania, que se realizó este viernes en Anchorage, en el estado de Alaska.

Ambos mandatarios calificaron el encuentro, que duró más de tres horas, de “constructiva, útil y extremadamente productiva”.

Sin embargo, Trump aclaró que por el momento no han llegado a “un acuerdo completo”.

"Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", dijo Trump en una rueda de prensa sin preguntas, al tiempo que aseguró que informará de todos los detalles del encuentro al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, refiere EFE.

Por su parte, Putin indicó que coincidió con su par estadounidense en la concesión de garantías de seguridad a Ucrania.

"Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello", expresó.

Destacó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania. Por lo que hizo un llamado a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz.

Además, le propuso a su par estadounidense celebrar la próxima cumbre en Moscú.

¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión?

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff.

Putin, por su parte, se encontraba junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Es importante mencionar que Trump afirmó días antes que si el encuentro “no salía bien” no iba a dar declaraciones.