La insólita propuesta de Hillary Clinton que involucra a Donald Trump: tiene una condición

Este viernes, la ex primera dama y candidata presidencial de Estados Unidos (EEUU), demócrata Hillary Clinton, admitió que estaría dispuesta a nominar a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz, pero bajo una condición.

"Mire, si pudiera lograr, lo nominaría para el premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante (Vladímir) Putin, fomentada por los Estados Unidos", indicó en el podcast 'Raging Moderates', refiere EFE.

La condición es que ponga fin a la guerra en Ucrania, destacando que debe incluir un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa.

En resumen, "sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor", indicó.

Reunión de Trump

Las palabras de Clinton se conocen en medio de la reunión que sostienen Trump y Putin en Anchorage (Alaska) sobre la guerra de Ucrania.

El presidente de Rusia aterrizó en la base aérea de Elmendorf-Richardson a las afueras de Anchorage, Alaska, para su esperado encuentro con Trump.

El mandatario estadounidense recibió a Putin con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea, donde ambos se saludaron con un apretón de manos.