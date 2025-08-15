Sa sacude la seguridad en Washington: este es el nuevo rol del jefe de la DEA en la capital de EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

El director de la DEA, Terry Cole, asumió este jueves la jefatura de la Policía Metropolitana de Washington D.C., tras la orden del presidente Donald Trump de colocar bajo control federal las fuerzas del orden de la capital, alegando que el crimen está “fuera de control”.

La fiscal general, Pam Bondi, formalizó el nombramiento, otorgándole plenos poderes y estableciendo que cualquier decisión policial deberá contar con su aprobación, destaca Infobae.

La intervención, amparada en una cláusula de la Home Rule Act de 1973, activó a 800 tropas de la Guardia Nacional y sumó a agentes del FBI, ICE y la DEA en patrullajes de 24 horas.

Control federal y despliegue masivo de fuerzas

Se instalaron puntos de control en áreas estratégicas y se autorizó la verificación del estatus migratorio de residentes. Bondi sostuvo que la crisis de seguridad está vinculada con las “políticas de ciudades santuario” y la “inmigración ilegal”.

Trump busca extender el control federal más allá de los 30 días previstos en la ley, mientras promete el desmantelamiento de campamentos de personas sin hogar.

La medida ha generado críticas de defensores de la autonomía local y organizaciones civiles, que consideran excesiva la militarización de las calles.

Trayectoria de Terry Cole y nueva cadena de mando

Cole, quien juró como jefe de la DEA el 24 de julio, tiene 22 años de experiencia en operaciones antidrogas en Estados Unidos y en el extranjero, con misiones en Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio.

En 2023 fue jefe de Seguridad Pública de Virginia y posteriormente designado por Trump para dirigir la DEA.

Con su doble cargo, la cadena de mando queda centralizada bajo la Casa Blanca, con Bondi a cargo de la coordinación general y Cole como responsable operativo, marcando uno de los mayores despliegues de control federal en la historia reciente de Washington D.C.

