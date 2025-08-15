Política

Cara a cara: fotos en Alaska de Trump y Putin antes de la cumbre bilateral

Putin llegó a Alaska minutos después del aterrizaje del Air Force One, en el que viajaba Trump.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 03:55 pm

Este viernes 15 de agosto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aterrizó en la base aérea de Elmendorf-Richardson a las afueras de Anchorage, Alaska, para su esperado encuentro con su homólogo y anfitrión estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estadounidense recibió a Putin con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea, donde ambos se saludaron con un apretón de manos, reportó EFE.

Putin llegó a Alaska minutos después del aterrizaje del Air Force One, en el que viajaba Trump acompañado de gran parte del círculo más estrecho de su gabinete.

Fotos en Alaska de Trump y Putin antes de la cumbre bilateral

Visita nuestra sección:  Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
licencia
belleza
Viernes 15 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América