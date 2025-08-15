Aeropuerto de Los Ángeles estrena herramienta que cambia el control fronterizo

Suscríbete a nuestros canales

El aeropuerto de Los Ángeles estrenó oficialmente el sistema de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés), diseñado para acelerar las llegadas internacionales de ciudadanos estadounidenses y reforzar la seguridad fronteriza.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que esta tecnología ya funciona plenamente en la Terminal Internacional Tom Bradley y en la Terminal 7 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), reseña La Nación de Argentina.

El EPP es resultado de la colaboración entre Los Angeles World Airports (LAWA) y la CBP. Utiliza cámaras y software de comparación facial para identificar a los viajeros en segundos, cotejando la imagen en vivo con las fotos registradas en la base de datos de la agencia.

Tecnología biométrica para mayor seguridad

Según John Ackerman, director ejecutivo de LAWA, esta innovación forma parte de la preparación de la ciudad para eventos internacionales y refleja el compromiso con soluciones modernas para la experiencia del pasajero.

Andrew H. Douglas, director interino de la Oficina de Campo de la CBP en Los Ángeles, destacó que el sistema busca mejorar la seguridad nacional y optimizar el cumplimiento de la ley, al mismo tiempo que reduce la carga administrativa para los oficiales.

No obstante, los viajeros pueden optar por un procedimiento estándar notificando a un oficial.

Expansión a otros aeropuertos de EE.UU.

El EPP no es exclusivo de Los Ángeles. Actualmente, se encuentra operativo en al menos nueve aeropuertos estadounidenses, incluyendo Orlando, Dallas Fort Worth, Denver, Charlotte Douglas, Seattle-Tacoma, Chicago O’Hare, Hartsfield-Jackson de Atlanta y Mineápolis-St. Paul.

Con su instalación en LAX, el CBP consolida una red de control biométrico que agiliza el tránsito internacional, incrementa la seguridad y responde a la creciente demanda de eficiencia en los puntos de entrada al país.

