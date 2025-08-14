CBP captura a traficante “audaz” en Laredo: transportaba alijo de droga valorado en casi medio millón de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautaron un cargamento de drogas valorado en casi medio millón de dólares, durante un operativo de rutina en el Puente Colombia-Solidaridad, en Laredo, Texas.

El hecho se registró el pasado sábado, 9 de agosto, cuando agentes del organismo estadounidense detuvieron a un ciudadano de ese país, quien transportaba el alijo en una camioneta Ford modelo 2011.

Incautan droga valorada en casi medio millón de dólares

De acuerdo con los reportes de las autoridades, se hallaron cerca de 21 kilogramos de metanfetamina, con un valor estimado de 433 mil dólares.

El operativo comenzó con una inspección secundaria de rutina, durante la cual un oficial de CBP solicitó la revisión del vehículo.

Durante la inspección, el agente contó con el apoyo de un perro entrenado para detección de narcóticos, el cual fue crucial para localizar los tres paquetes con la droga oculta entre las pertenencias del detenido.

El conductor fue inmediatamente puesto bajo custodia de oficiales del área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Según la publicación de El Mañana, los funcionarios quedaron sorprendidos ante la temeridad del implicado, quien se arriesgó a transportar una carga de tal valor en un vehículo común y corriente, a través de un punto de entrada con una vigilancia tan estricta.

CBP rechaza la "audacia" de los traficantes en la frontera

La CBP criticó en un comunicado a los “audaces” que intentan ingresar narcóticos de gran escala, especialmente en puertos de entrada con protocolos estrictos.

Tras el operativo, el detenido enfrentará una investigación exhaustiva que determinará los cargos en su contra.

Según las leyes federales de Estados Unidos, el tráfico de metanfetaminas es un delito grave que puede acarrear largas penas de prisión y multas con montos considerables.

El caso quedará en manos de un tribunal federal, debido a que el tráfico de drogas es competencia de la justicia federal.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube