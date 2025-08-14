Capturan a un sujeto por apuñalar a varias personas en Baruta: será imputado por este delito

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público aprehendió a un sujeto identificado como Kleiber Guzmán, en el sector Ricaurte, municipio Baruta.

El sujeto enfrentará cargos por apuñalar a varias personas y será imputado por el delito de homicidio calificado en grado de frustración.

Según la información oficial, Guzmán sostuvo una discusión con las víctimas, y luego, con un cuchillo, les causó heridas graves.

Las autoridades ya iniciaron el proceso judicial contra el agresor.

