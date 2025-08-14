Fiscalia

Capturan a un sujeto por apuñalar a varias personas en Baruta: será imputado por este delito

Las autoridades ya iniciaron el proceso judicial contra el agresor

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:59 pm

El Ministerio Público aprehendió a un sujeto identificado como Kleiber Guzmán, en el sector Ricaurte, municipio Baruta.

El sujeto enfrentará cargos por apuñalar a varias personas y será imputado por el delito de homicidio calificado en grado de frustración.

Según la información oficial, Guzmán sostuvo una discusión con las víctimas, y luego, con un cuchillo, les causó heridas graves.

Las autoridades ya iniciaron el proceso judicial contra el agresor. 

 

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
comida
Miércoles 13 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América