Detienen a sujeto por golpear a su esposa embarazada: grababa las agresiones y las difundía en redes sociales

Un sujeto, identificado como Richard Jesús, fue detenido en Falcón por agredir a su pareja embarazada.



El hombre de 51 años, fue aprehendido en Punta Cardón, por la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía del Estado Falcón, luego de que difundiera los videos por redes sociales.



En las grabaciones, que él mismo realizó, se le observa agrediendo brutalmente a su pareja, quien se encontraba estado de gestación, propinándole repetidos golpes a la mujer, primero con los puños y luego con una tabla.



La violencia de los ataques sugiere que no sería la primera vez que la víctima sufre maltratos.



El hombre, fue puesto a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público para ser procesado por el delito de violencia de género.



La noticia ha generado una fuerte indignación en las redes sociales, donde se exige justicia por la víctima.

