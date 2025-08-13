Suscríbete a nuestros canales

Una mujer que agredió a su padre terminó tras las rejas en Caracas, tras ser detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El arresto lo efectuaron agentes adscritos a la Delegación Municipal de La Vega, en el sector Los Mangos, callejón San Nicolás, escalera José Félix Ríos, en el municipio Libertador.

Mujer agrede a su padre y termina tras las rejas en Caracas

De acuerdo con el reporte policial, la detenida está identificada como Yessika Rosalía Pérez Sojo (26).

La mujer habría atacado física y verbalmente a su padre (61).



Según se precisó, los sabuesos de la policía científica realizaron las pesquisas que determinaron que Pérez Sojo agredió a su progenitor durante una discusión por problemas de convivencia.

Por lo que la víctima tuvo que ser asistida de inmediato por personal médico, pero se encuentra estable.



La agresora quedó a disposición de la Fiscalía 25.ª del Área Metropolitana de Caracas.

