Mujer agrede a su padre y termina tras las rejas en Caracas

La detenida agredió a su progenitor durante una discusión por problemas de convivencia.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 01:50 pm
Una mujer que agredió a su padre terminó tras las rejas en Caracas, tras ser detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El arresto lo efectuaron agentes adscritos a la Delegación Municipal de La Vega, en el sector Los Mangos, callejón San Nicolás, escalera José Félix Ríos, en el municipio Libertador.

De acuerdo con el reporte policial, la detenida está identificada como Yessika Rosalía Pérez Sojo (26).

La mujer habría atacado física y verbalmente a su padre (61).

Según se precisó, los sabuesos de la policía científica realizaron las pesquisas que determinaron que Pérez Sojo agredió a su progenitor durante una discusión por problemas de convivencia.



En tal sentido, la aprehendida le causó una lesión en la cabeza a su padre al golpearlo con una puerta de metal.

Por lo que la víctima tuvo que ser asistida de inmediato por personal médico, pero se encuentra estable.

La agresora quedó a disposición de la Fiscalía 25.ª del Área Metropolitana de Caracas.

Miércoles 13 de Agosto - 2025
