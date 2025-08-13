Hombre que disparó contra sede de la CDC de Georgia se quita la vida: culpaba a la vacuna contra el COVID-19 por su depresión

Suscríbete a nuestros canales

El hombre que abrió fuego contra la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), habría terminado con su propia vida.

El director de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), Chris Hosey, informó que el implicado, quien quedó identificado como Patrick Joseph White, de 30 años, "murió por una herida de bala autoinfligida".

"La evidencia en este suceso indica que el tirador había expresado recientemente pensamientos suicidas, lo que incluso llevó a que se contactara a las fuerzas del orden varias semanas antes del incidente", declaró Hosey.

Hallan varias armas en escena del tiroteo contra la sede de CDC

Añadió que White disparó casi 200 cartuchos contra la sede de la CDC. Posteriormente, las autoridades recuperaron cinco armas y más de 500 casquillos en el lugar.

Las cinco armas pertenecían al padre de White y estaban guardadas de forma segura antes de que el tirador forzara la caja fuerte que las contenía, indicó el funcionario.

Asimismo, afirmó que las autoridades encontraron en la casa de White documentación escrita que expresaba el descontento del tirador hacia las vacunas contra el COVID-19.

Un policía muerto tras el atentado

El padre de White llamó al 911 para contactar con un agente de policía del condado de Dekalb, según una grabación de la Oficina de Investigación de Georgia, reseñó Telemundo.

El agente había estado involucrado en algunos problemas que la familia tuvo con su hijo adulto el verano pasado, declaró el padre del tirador. "Me preocupa mucho que haya estado involucrado en este tiroteo de hoy", expresó.

Por otro lado, una vecina de White declaró que White le había expresado su rechazo a las vacunas en múltiples ocasiones. El joven atribuyó la depresión y el suicidio a la vacuna contra la COVID-19.

El agente David Rose (33), del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, fue la única persona fallecida en el tiroteo. Era padre de dos hijos y se graduó de la academia de policía del departamento en marzo. Ningún civil resultó herido en el tiroteo.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube