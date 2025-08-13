Hombre celoso asesina a su pareja de un disparo en Catia: presenta antecedentes por posesión de drogas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 43 años de edad resultó detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), como presunto responsable del femicidio de su expareja sentimental, en el sector La Lucha, parroquia Catia La Mar, en La Guaira.

De acuerdo con el reporte del director del Cicpc, Douglas Rico, agentes adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal La Guaira, detuvieron al sospechoso, quien responde al nombre de Efrén Fernando Soublette Méndez.

El hombre fue detenido por el Cicpc tras intento de fuga

Soublette sería el responsable del violento asesinato de Ana Zoraida Cabello Espinoza, una joven de 24 años de edad.

Las investigaciones del Cicpc permitieron determinar que, el día del suceso, Soublette Méndez y la víctima sostuvieron una fuerte discusión motivada por celos.

Durante la confrontación, el agresor utilizó un arma de fuego para dispararle a la víctima en la cabeza. La mujer murió de forma instantánea.

Tras cometer el crimen, el hombre intentó huir del lugar para evadir a la justicia. Sin embargo, después de una larga investigación, fue capturado en la parroquia La Guaira.

Antecedentes por posesión y venta de estupefacientes

Asimismo, se pudo conocer que el detenido cuenta con dos registros policiales por posesión ilícita de estupefacientes sustancias psicotrópicas mezclas, sales o especialidades, farmacéuticos o sustancias químicas, además de comercio detente de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Provisoria Segunda de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira.

El ente judicial se encargará de las diligencias correspondientes para su debido proceso.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube