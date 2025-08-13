Venezolano es asesinado a puñaladas en un parque: compartía licor con sus amigos

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano de origen venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque conocido como “El Limonero”, en el distrito de Mi Perú, en el Callao.

Según se pudo conocer que la víctima se encontraba en el sitio con algunos amigos, con quienes compartía licor, cuando repentinamente fue atacado.

El venezolano recibió varias puñaladas en el cuello

El cuerpo del agredido presentó múltiples cortes en el cuello y en la cabeza. Algunos vecinos de la localidad indicaron que el joven asesinado era conocido en el barrio como el “Chamo” y tendría unos 25 años de edad.

Asimismo, sus allegados dijeron que, en los últimos días, el venezolano reveló a sus amigos que “se había metido en problemas”, reseñó Panamericana.

Hasta el momento se desconoce si el joven tiene familiares en la ciudad de Lima; además, su identidad no ha sido revelada. Solo se conoce que el venezolano alquilaba un cuarto, a unas pocas cuadras del sitio donde lo asesinaron y que vivía solo.

Vecinos guardan silencio por temor a represalias por parte de los delincuentes

La víctima no tenía un trabajo fijo, sino que realizaba labores eventuales.

Los vecinos evitaron dar declaraciones sobre el asesinato del venezolano, por temor a represalias por parte de los agresores.

La policía acordonó la escena para realizar las diligencias de ley. Las investigaciones determinarán las causas del crimen, así como el paradero de los involucrados en este asesinato.

