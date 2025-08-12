Caso viral: Fiscalía inicia investigación sobre el robo de mercancía en el local de la tiktoker "Coly"

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) designó a la Fiscalía 42 en Materia de Delitos Comunes, para investigar y sancionar el hurto de mercancía en un local ubicado en la avenida Baralt de Caracas, hecho denunciado por la dueña a través de redes sociales.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.

La ciudadana, quien es una mujer asiática, “refiere que varios sujetos hurtan mercancía de su local comercial, el cual le ocasionan un grave daño patrimonial, ya que le generan pérdida en su negocio”, indicó.

La comerciante Coly Wu, conocida en redes sociales como “la China Coly”, denunció a través de un video que tres mujeres le robaron cerca de 70 dólares en mercancía.

“Con razón mi negocio no genera plata, porque me están robando mucho. Hace rato vi las cámaras. Tres señoras me robaron un kilo de leche Campestre, 11 Diablitos grandes y cuatro Riquesa. Necesito que este video se haga viral para que metan presas a esas mujeres”, denunció Coly Wu, hace tres días.