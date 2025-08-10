Fiscalía: acusan a un hombre por arrollar intencionalmente a dos policías, uno de ellos murió

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía General de la República, a cargo de Tarek William Saab, informó este domingo sobre la imputación y privación de libertad de Juan Palmarés en el estado Aragua, tras arrollar a dos funcionarios policiales.

El ciudadano ha sido acusado formalmente de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual y Lesiones Graves a Título de Dolo Eventual.

Según la información oficial difundida en redes sociales, Palmarés arrolló de manera intencional a dos funcionarios policiales que se desplazaban en una motocicleta.

Como resultado del brutal acto, una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra resultó gravemente herida.

La investigación continuará para esclarecer todos los detalles del caso y asegurar que se haga justicia, asegura el organismo.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube