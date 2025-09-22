¿Tienes los triglicéridos altos? Conoce cuál es el cereal que regula su nivel y cómo debes consumirlo

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos con alto contenido de grasas y azúcar es perjudicial para el organismo, dado que, el procesamiento es lento, por ende, suele acumularse las sustancias en el organismo, lo cual altera todo el sistema del mismo.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el sobrepeso también genera que se desequilibre el nivel de los triglicéridos fácil y rápido.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para regular el nivel de los triglicéridos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales, por ejemplo, la avena, gracias a las propiedades vitamínicas y la cantidad de fibra que posee.

“Además de las diversas vitaminas y minerales que los cereales integrales pueden aportar a la dieta, quizás una de las principales razones de su beneficio para reducir el colesterol sea su alto contenido en fibra. La fibra es especialmente importante para la formación del microbioma intestinal, un área que ha cobrado gran interés debido a su posible impacto en el metabolismo lipídico”, aseguró la nutricionista Chloe Ring al portal Everyday health.

¿Cómo debes consumir la avena?

Lo más recomendable es que la persona consuma un vaso de agua de avena en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el descontrol en el nivel de triglicéridos es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener todos los sistemas del organismo equilibrados la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

