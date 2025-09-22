Castigo inesperado: EEUU toma represalias contra el juez de Bolsonaro

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 22 de septiembre, Estados Unidos (EEUU) tomó represalias contra el juez de Jair Bolsonaro.

En tal sentido, anunció sanciones contra la esposa del juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes, que lideró el juicio contra el expresidente, así como contra una empresa propiedad de la familia, reportó swissinfo en su sitio web.

La Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) ya había sancionado al alto magistrado el 30 de julio, por liderar el proceso que desembocó en la histórica condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Además de la esposa, Viviane Barci de Moraes, es sancionada la consultora Lex, Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo.

Las sanciones aplicadas en el marco de la ley Magnitsky implican que Viviane Barci de Moraes y la empresa Lex no podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.

Ese tipo de restricciones se aplicaban ya a su esposo.

"Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en un comunicado oficial.

Moraes es considerado responsable de "abusar de su autoridad, crear un entramado de censura, atacar descaradamente a opositores políticos y cometer graves abusos contra los derechos humanos", añadió en otro comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Aquellos que protegen y habilitan a actores extranjeros malignos como Moraes amenazan los intereses de Estados Unidos y también serán considerados responsables", explicó.

