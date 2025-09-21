Drones y balas de pimienta: ¿Qué plan secreto tiene la Universidad de California?

Suscríbete a nuestros canales

En una medida para reforzar la seguridad en el campus, la junta directiva de la Universidad de California (UC) aprobó una solicitud que está causando controversia.

Se trata de una solicitud para que la policía reponga y aumente su inventario de armas y equipo según un trabajo especial de Los Ángeles Times. Esta decisión anual incluye la adquisición de drones, municiones y miles de proyectiles de gas pimienta para varios campus, según cita el medio.

La acción se produce en un momento de mayor escrutinio sobre el manejo de protestas y seguridad universitaria, especialmente en el contexto de un aumento de las manifestaciones estudiantiles y las tensiones políticas.

Arsenal solicitado

Cinco de los diez campus de la UC —UCLA, Irvine, Santa Bárbara, San Diego y San Francisco— presentaron solicitudes de compra de equipo.

La Universidad de California en San Diego lideró la lista, pidiendo 5 000 cartuchos para fusil, mientras que otras, como la de Irvine, solicitaron 1 500 proyectiles de gas pimienta.

Estas adquisiciones, que en su mayoría son consideradas alternativas no letales, tienen como objetivo principal reponer los suministros utilizados en entrenamientos y, en menor medida, en la respuesta a incidentes.

Según la UC, este equipo es importante para la disponibilidad operativa y para garantizar la seguridad pública, permitiendo a los oficiales resolver incidentes con un uso mínimo de la fuerza.

Legalidad

La transparencia en la adquisición y uso de este equipo es un requisito legal en California, donde la ley estatal exige que las agencias policiales divulguen anualmente sus inventarios y el uso de "equipo militar", una categoría que incluye desde municiones hasta dispositivos acústicos.

Los informes de 2024 muestran que las armas se utilizaron principalmente en entrenamientos, con algunas excepciones notables durante las protestas, como el uso de gas pimienta y un dispositivo acústico de largo alcance en UCLA.

A pesar de que la universidad sostiene que el equipo no letal reduce la fuerza, críticos y profesores han expresado su preocupación.

Los voceros argumentan que su uso contra estudiantes en manifestaciones podría ser desproporcionado y tener un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión.

Puntos importantes

Aprobación de la junta directiva: La junta de regentes de la Universidad de California aprueba la solicitud anual de la policía para reabastecer y aumentar su arsenal.

Opciones legales

El uso de fuerza policial en manifestaciones, incluso en campus universitarios, puede ser regulado por leyes estatales y federales. En California, el Proyecto de Ley de la Asamblea 481 exige transparencia en el uso y adquisición de equipo militar por parte de las fuerzas del orden.

Además, la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU protege la libertad de expresión y de reunión, derechos que se extienden a los estudiantes universitarios.

Cualquier uso de la fuerza que se considere desproporcionado o que reprima ilegalmente estas actividades puede ser impugnado en los tribunales.

Precauciones para inmigrantes

Para los estudiantes inmigrantes, las protestas pueden conllevar un riesgo adicional. Ser arrestado o enfrentar cargos puede tener consecuencias importantes para su estatus migratorio, incluso si los cargos son menores.

Expertos recomiendan a los alumnos conocer sus derechos, no resistirse a los arrestos y no firmar documentos sin la asesoría de un abogado. También es importante documentar cualquier incidente, como el uso de la fuerza policial, para usarlo en futuras defensas legales.

Contactar a organizaciones de derechos civiles como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) o a abogados especializados en inmigración puede proporcionar orientación vital para proteger sus derechos y su futuro en el país.

