Nueva York celebra a sus inmigrantes: conozca donde queda la catedral que los honra con un enorme mural

Un nuevo mural de gran tamaño ha sido instalado para reconocer la presencia e influencia de los inmigrantes en Nueva York. Esta obra, visiblemente imponente a la entrada de un destacado lugar religioso, busca representar a diferentes generaciones de inmigrantes que han formado parte de la vida urbana.

El artista estadounidense Adam Cvijanovic, autor del mural en la Catedral de San Patricio, comentó sobre su obra:

"Al ver a este hombre en el Harlem pensé: este tipo debería ser el ángel negro de Nueva York. Simplemente lo sentí. En un momento dado, alguien me preguntó: ¿Está relacionado con las políticas de diversidad, equidad e inclusión? ¿Has puesto ese ángel para ser inclusivo?' Pues en verdad, nada de eso" expresó Cvijanovic.

Además, Cvijanovic hijo de padre serbio, expresó que la instalación busca representar la diversidad real de la ciudad a partir de rostros reales. Reconoció que en un país libre, como Estados Unidos, cualquiera puede expresar críticas, lo que incluye la posibilidades de que existan controversias con el Presidente Trump sobre la obra.

Por su parte, el rector de la catedral de San Patricio en Nueva York, el nicaragüense Enrique Salvo, dijo a EFE:

"Si Trump llegase a criticar la obra es porque la noticia le llegó de una forma distorsionada ya que en ningún momento (el mural) es algo político. Él mismo es inmigrante, es de familia inmigrante: su mamá era inmigrante, su esposa es inmigrante", añadió Salvo

El mural en la entrada principal

El mural, que alcanza casi ocho metros de altura, ocupa tres paredes en la entrada de la catedral. Su diseño busca reflejar el paso del tiempo y la variedad de perfiles migratorios en la ciudad, poniendo en primer plano rostros que cuentan historias de llegada, lucha y establecimiento.

La imagen muestra personas con mochilas y niños hasta representaciones históricas, como inmigrantes irlandeses del siglo XIX. Estas figuras se exhiben en las paredes que flanquean la entrada principal, capturando la atención de los visitantes que transitan por la concurrida Quinta Avenida.

Contexto y ubicación del homenaje

Este homenaje a los inmigrantes está ubicado en la Catedral de San Patricio, un edificio emblemático de Nueva York. La instalación se presenta en un momento en que el debate sobre la inmigración en los Estados Unidos sigue siendo un tema central en la opinión pública y política.

La obra se convierte en un punto visible para recordar la importancia de esta comunidad dentro del tejido social y cultural de la gran ciudad.

