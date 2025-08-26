Obra del maestro del arte cinético venezolano Carlos Cruz-Diez causa controversia en Florida: Departamento de Transporte toma medidas severas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ha emitido una orden a varias ciudades, dándoles 14 días para retirar "arte asociado con mensajes políticos o ideológicos que no tienen un propósito de control de tránsito".

Mientras algunas ciudades han acatado la directiva, otras han apelado la decisión.

Esta medida del FDOT ha impactado a ciudades como Coral Gables, que en 2017 celebró la instalación de una obra del artista de renombre mundial Carlos Cruz Diez.

Sin embargo, ahora el departamento de transporte considera la misma obra como "nefrológica" y exige su remoción.

"Sí la comunidad gay se siente segura y bienvenida en Miami Beach eso también quiere decir que las mujeres están seguras, qué la comunidad está segura, que los hispanos e inmigrantes, los judíos, este es un mensaje de inclusión", señaló Alex Fernández, comisionado de la ciudad.

Obra de Cruz-Diez afectadas

En el corazón de South Beach, en la intersección de Ocean Drive y la 12, un paso de peatones ha lucido por siete años los colores pastel del arcoíris en homenaje a la comunidad LGBTQ.

Ahora, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ha declarado el diseño como un peligro para conductores y peatones.

Sin embargo, el comisionado de la ciudad, Alex Fernández, defiende el cruce. Según él, el diseño promueve la seguridad en más de un sentido de la palabra.

Aún sin tener un mensaje explícito, el Departamento de Transporte estatal de Florida (FDOT) ha decidido cubrir un cruce peatonal frente al ayuntamiento de Coral Gables.

La obra, encargada a través del programa de Arte en Lugares Públicos de la ciudad, fue creada por el maestro del arte cinético venezolano Carlos Cruz-Diez, reseña Telemundo 51.

La comisionada de Coral Gables, Melissa Castro, recordó la inversión de la ciudad en la obra, declarando: "Pagamos 180 mil dólares en 2019 por esa obra de arte, además de 18 mil dólares para un contrato de mantenimiento".

Pese a todo, la comisionada de Coral Gables, Melissa Castro, está de acuerdo en la remoción. "Creo que podemos usar mejor ese dinero en arte más visible", afirmó.

El Departamento de Transporte de Florida también ordenó a Fort Lauderdale que retirara una bandera de la comunidad LGBTQ pintada en la playa de Sebastian, junto con otras obras de arte que adornan varias intersecciones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



