¡Lujo a toda velocidad! Estas son las ciudades de EE.UU. con más concesionarios Ferrari: en todas se habla mucho español

Suscríbete a nuestros canales

Ferrari, la icónica marca italiana de automóviles superdeportivos de lujo fundada por Enzo Ferrari en Maranello, Italia, no solo representa excelencia y velocidad en la Fórmula 1, sino también exclusividad en las calles del mundo.

En Estados Unidos y América del Norte, la compañía cuenta con una extensa red de concesionarios y talleres autorizados en ciudades estratégicas que consolidan su prestigio.

Ciudades en Estados Unidos con concesionarios Ferrari

La presencia de la marca se extiende por múltiples estados y grandes urbes:

Nueva York (New York, Plainview, Spring Valley, Williamsville)

Nueva Jersey (Edison, Elizabeth, Englewood Cliffs)

Florida (Coral Gables, Orlando, Fort Lauderdale, Palm Harbor, West Palm Beach, Naples, Miami)

California (Beverly Hills, Thousand Oaks, San Diego, Newport Beach, Redwood City, Rancho Mirage, Mill Valley, Torrance)

Texas (Austin, San Antonio, Plano, Houston)

Illinois (Hinsdale, Lake Bluff)

Massachusetts (Norwood)

Connecticut (Greenwich)

Georgia (Roswell)

Michigan (Detroit)

Ohio (Dublin)

Utah (Salt Lake City)

Nevada (Las Vegas)

Missouri (St. Louis)

Tennessee (Nashville)

Pennsylvania (Newtown Square, Wayne)

Virginia (Sterling)

Colorado (Highlands Ranch)

Minnesota (Golden Valley)

Oregón (Wilsonville)

Carolina del Norte (Greensboro, Charlotte)

Washington (Bellevue)

Arizona (Phoenix)

Hawái (Honolulu)

Expansión en Norteamérica

Más allá de Estados Unidos, Ferrari también tiene concesionarios en Vancouver y Calgary en Canadá, así como en Montreal, Vaughan y Toronto.

Además, la marca mantiene operaciones en San Juan, Puerto Rico, extendiendo su alcance en el Caribe.

Con este mapa de presencia, Ferrari reafirma que el “Cavallino Rampante” no solo es un ícono en la pista, sino también en las calles de las principales ciudades de América del Norte, donde cada concesionario representa una puerta de entrada al lujo y la exclusividad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube