El futuro de Hamilton en Ferrari: cuánto gana y la inesperada cláusula que frenaría su retiro

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari ha estado marcada por un rendimiento irregular, generando especulaciones sobre un posible retiro anticipado. Sin embargo, un nuevo informe de la prensa italiana ha sacudido el panorama: el contrato del piloto británico con la escudería del Cavallino Rampante contendría una cláusula que lo ataría al equipo hasta finales de 2027.

Según el diario La Gazzetta dello Sport, el acuerdo de Hamilton no deja margen para una salida temprana. Su permanencia, ligada a uno de los salarios más altos de la parrilla —estimado entre 80 y 100 millones de dólares—, estaría blindada por importantes tratos comerciales, lo que convierte su contrato en un compromiso a largo plazo.

Esta revelación surge en un momento de gran incertidumbre sobre el futuro de Hamilton, especialmente después de sus recientes resultados deportivos. El bajo rendimiento en la temporada ha sido tema de debate y llevó a personalidades del automovilismo a sugerir públicamente que el británico podría estar considerando abandonar el deporte.

Pese a los rumores, Lewis ha recibido el apoyo incondicional de su compañero de equipo, Charles Leclerc. Tras el Gran Premio de Hungría, el monegasco se mostró optimista sobre el futuro de su colega, afirmando que los malos resultados son solo una situación puntual. Leclerc también destacó la importancia de que ambos tengan éxito para el beneficio de Ferrari.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.