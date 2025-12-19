Guía de playas seguras en Los Ángeles: qué zonas están contaminadas y cuáles acaban de recibir luz verde para bañistas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles activó una alerta sanitaria inmediata para seis de los puntos más concurridos de la costa californiana.

Tras los últimos análisis de laboratorio, las autoridades instan a los residentes y turistas a suspender cualquier actividad de contacto directo con el agua, incluyendo la natación y el surf, debido a concentraciones bacterianas que superan los límites de seguridad permitidos por la ley estatal.

El foco de contaminación afecta áreas clave de Santa Mónica, Hermosa Beach y Marina del Rey. En la popular playa estatal de Santa Mónica, la advertencia se extiende por el muelle y las inmediaciones del desagüe pluvial Pico-Kenter, abarcando 100 yardas en ambas direcciones de la costa.

Qué causa las bacterias

Situación similar ocurre en la ampliación de Strand Street, cerca de la torre de salvavidas n.º 24. Por su parte, en Hermosa Beach, el drenaje de Herondo Street se encuentra bajo vigilancia estricta, mientras que en Marina del Rey, toda la zona de baño de Mother’s Beach (Playa Madres) queda restringida por el riesgo sanitario que representa el agua estancada o contaminada.

La presencia excesiva de bacterias en estas zonas suele estar vinculada al flujo de los desagües pluviales que arrastran residuos urbanos hacia el océano, convirtiendo el contacto con el agua en un riesgo potencial para enfermedades gastrointestinales o infecciones cutáneas.

Playas aptas

No obstante, no todas las noticias son negativas para los bañistas: las autoridades confirmaron que la calidad del agua ha regresado a niveles óptimos en Inner Cabrillo Beach, Malibu Lagoon y Topanga Canyon Beach, zonas que ya han sido declaradas aptas para el uso público.

Para quienes buscan planificar su fin de semana frente al mar, el condado mantiene habilitada la línea directa 1-800-525-5662 con actualizaciones las 24 horas.

La oficina de salud ambiental enfatiza que, aunque el clima invite a las playas, respetar estas franjas de exclusión de 100 yardas alrededor de los desagües es vital para evitar complicaciones médicas derivadas de la polución invisible que afecta actualmente al litoral angelino.

