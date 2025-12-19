Atraen riqueza con Espíritu de la Navidad: conozca los rituales para el 21 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La celebración del Espíritu de la Navidad es una tradición de origen nórdico que fue adoptada por diversos países en el mundo, en especial en Latinoamérica. Aunque no es una fiesta de origen religioso, se asocia con la energía de la Navidad, renovación espiritual, la paz y la esperanza para el nuevo ciclo solar.

Los países nórdicos, en Europa, celebraban el Espíritu de la Navidad el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno que marca el día más corto y la noche más larga del año; en el cual los espíritus de la naturaleza y los dioses visitaban la Tierra y traían consigo bendiciones y prosperidad para el nuevo ciclo de luz o año.

Hoy, la figura del Espíritu de la Navidad surge de creencias sobre un ser o energía benevolente que visita la Tierra el 21 de diciembre, para traer buenos deseos, paz y prosperidad.; representa un espíritu que encarna la bondad, la generosidad, y deseo de un futuro mejor para todos.

Existen varios rituales que se hacen la noche del 21 de diciembre para recibir el Espíritu de la Navidad. En Venezuela se fusionaron elementos de las tradiciones locales y cristianas, aunque no se asocia con el nacimiento de Jesús.

Rituales en Venezuela para celebrar el Espíritu de la Navidad

Los venezolanos conmemoran esta fecha y la suman a las festividades navideñas, adoptan distintas actividades para decretar metas. Además de encender velas, el aroma a mandarina y escribir los deseos, hay otras tradiciones.

Primero, hay que limpiar muy bien la casa y abrir las ventanas para que las energías circulen, rociar aceite de mandarina en los marcos de las ventanas y manijas de las puertas. Las personas se pueden bañar con sales de baño y esencia de mandarina, y colocar aceite de mandarina sobre su piel para atraer la prosperidad.

Otro ritual que se hace es la cena para recibir el Espíritu de la Navidad, con postres, dulces y frutas de la temporada.

La mesa debe adornarse con cinco velas que representan los dones: la roja se coloca al sur y representa el amor, verde en el norte y simboliza la salud, amarilla en el este y simboliza la prosperidad, azul en el oeste y representa la confianza, la fe, la misericordia y la esperanza; la blanca se coloca en el centro para la conexión con el Espíritu de la Navidad.

Ritual de Bienvenida. Para este ritual se requieren velas de color rojo, dorado y violeta, mandarinas, papel y bolígrafo. Se prenden las velas junto a las mandarinas, se escriben los deseos relacionados con fe, esperanza, amor y prosperidad. A las 10 pm se abre la puerta para que el Espíritu de la Navidad entre.

Baño de mandarina. Este ritual consiste en darse una ducha con esencia de mandarina la noche del 21 de diciembre; mientras piensa en sus deseos.

La limpieza del hogar y la carta de los 21 deseos son fundamentales

Limpieza del hogar. Se debe limpiar la casa, abrir puertas y ventanas para que salga la energía negativa. Luego, prender cuatro inciensos de mandarina, en los cuatro puntos cardinales.

En el ritual de la carta de los 21 deseos, los creyentes plasman sus deseos para el próximo año para verificar cuáles deseos se cumplieron; para luego quemarla e iniciar otra lista.

Ritual del vaso con agua. Se hace antes de la carta. Se coloca un vaso con agua en el sur de la casa y una piedra en el norte, se enciende una vela blanca en el oeste. Se prende incienso y se escribe la carta.

Kit del Espíritu de la Navidad

