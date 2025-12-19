Tres batidos naturales ricos en vitaminas que te ayudarán a aumentar masa muscular: así debes consumirlos para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales constantemente generan pérdida prolongada de masa muscular, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus.

Asimismo, la inactividad física es una de las causas más comunes por la cual la persona desarrolla pérdida de masa muscular, ya que, los músculos se atrofian, al tiempo que comúnmente la persona suele aumentar de peso y de no ser tratado a tiempo con los métodos adecuados puede ser perjudicial para el organismo en general.

Sin embargo, actualmente el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para aumentar masa muscular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, los batidos frutales en combinación con cereales ricos en vitaminas.

Jugos para ganar masa muscular

1- Cambur, avena, pasas y leche: Todos los ingredientes cuentan con vitaminas y minerales que el organismo requiere para acelerar el metabolismo. Lo ideal es ingerir el batido en ayuna, a fin de que el cuerpo absorba los nutrientes de cada componente.

2- Fresa, mora, cambur y avena: Las tres frutas contribuyen a fortalecer los huesos. Además, aumentan el nivel de hemoglobina en la persona, a su vez, la avena aporta la fibra que el cuerpo necesita. Se sugiere consumir el batido en horas de la mañana, puede ser el complemento del desayuno.

3- Nueces, cambur, avena y yogurt: El yogurt ayuda a regenerar la flora bacteriana y el resto de los ingredientes aportan múltiples beneficios a la salud en general. Lo ideal es que consumas la mezcla en las primeras horas del día.

A su vez, es propicio acotar que puedes repetir el proceso antes mencionado las veces que sean necesarias o hasta obtener los resultados deseados, los cuales podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre tu organismo.

En conclusión, si deseas aumentar masa muscular debes alimentarte correctamente y realizar ejercicios de alto impacto, bajo indicaciones médicas.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube