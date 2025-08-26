Debate en Denver: ¿Los nuevos puentes de la I-25 traerán seguridad o caos vial?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) abrió un proceso de consulta pública en Denver sobre un plan que busca reemplazar dos puentes clave en el centro de la ciudad y rediseñar las rampas de entrada y salida de la Interestatal 25.

Los puentes afectados son los de Speer Boulevard y la Avenida 23, ambos con evidentes signos de deterioro, lo que ha generado consenso en la necesidad de su sustitución.

Sin embargo, el rediseño de las rampas ha desatado un fuerte debate entre autoridades, residentes y negocios de la zona, reseña Fox 31.

Puentes en mal estado y propuesta oficial

La vocera del CDOT, Tamara Rollison, explicó que los puentes fueron construidos hace varias décadas y requieren ser reemplazados de manera urgente.

La propuesta incluye la implementación de lo que llaman una “rampa trenzada”, que permitiría a los conductores disponer de mayor espacio y tiempo para incorporarse a la autopista, lo que, según la agencia, aumentaría la seguridad vial.

No obstante, para algunos residentes como Allen Cowgill, vecino de Sloan’s Lake y usuario frecuente del puente de la 23rd Avenue, la propuesta oficial no responde a las necesidades de ciclistas y peatones.

Cowgill asegura que el tránsito pesado en la zona ya representa un riesgo y que la instalación de nuevas rampas solo agravaría el problema.

“En este momento no es realmente seguro hacerlo y creo que la opción que eligieron resultará en que sea menos seguro que si cierran las rampas”, advirtió.

Preocupación comunitaria y alternativas

Cowgill insiste en que gran parte de la comunidad comparte su preocupación, y acusa al CDOT de priorizar los intereses de los negocios cercanos por encima de la seguridad vecinal.

Aunque la agencia sostiene que se tomaron en cuenta todas las opiniones, la discrepancia se mantiene.

Como parte de las medidas de mitigación, el plan contempla ciclovías segregadas y aceras más amplias en el nuevo puente de la Avenida 23.

El CDOT invitó a los residentes a enviar comentarios sobre la propuesta hasta el próximo 5 de septiembre a través de su página web, mientras el debate en Denver continúa marcado por la tensión entre movilidad vehicular y seguridad de peatones y ciclistas.

