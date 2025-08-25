Denver cambia horarios en la recolección de basura: esto debes saber para no quedarte con los desechos en casa

Suscríbete a nuestros canales

Denver anunció ajustes temporales en los servicios de recolección de residuos, debido a un feriado nacional y licencias laborales que impactarán el cronograma de la División de Gestión de Residuos Sólidos (Solid Waste Management).

La ciudad advirtió a los residentes que deberán prepararse para retrasos y modificaciones en el servicio durante las próximas semanas, reseña Fox 31.

Según el comunicado oficial, la semana que comienza el 25 de agosto no habrá recolección de compost, ya que los trabajadores cumplirán con una jornada reducida de 32 horas y tomarán licencia el viernes.

Cambios para Acción de Gracias

Las operaciones, incluida la recolección de compost, se reanudarán el 1 de septiembre, aunque con un día de retraso debido a la conmemoración del Día del Trabajo.

Las interrupciones también se extenderán a noviembre. Durante la semana del 24 de noviembre, no se recogerán ni compost ni materiales reciclables, ya que el personal celebrará el Día de Acción de Gracias el 27 y tomará una licencia el 28.

En ese lapso, los residentes deberán colocar su basura y artículos voluminosos antes de las 6:00 a. m. del lunes 24 de noviembre, para que el Departamento de Transporte e Infraestructura (DOTI) pueda realizar la recolección en una semana laboral reducida a tres días.

Servicio se restablece en diciembre

La ciudad explicó que la recolección de compost y reciclaje se restablecerá a partir del 1 de diciembre con un nuevo esquema.

Los clientes que tenían programado el reciclaje en la semana de Acción de Gracias deberán moverlo a la del 1 de diciembre, mientras que quienes tenían fecha en esa semana deberán hacerlo a partir del 8 de diciembre y luego cada dos semanas.

Denver también informó que, con efecto inmediato, todas las recolecciones iniciarán a las 6:00 a. m., en lugar de las 7:00 a. m., por lo que recomendó a los residentes ajustar sus rutinas.

