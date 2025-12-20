Arrestan a mujer por cometer un secuestro hace 40 años en Florida: la acusada permanece en custodia

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Marion County detuvo a una mujer que presuntamente robó a su propia hija en 1983 y cambió su identidad durante décadas.

El arresto ocurrió frente a su residencia mientras vecinos y familiares presenciaban la escena con total asombro. Este caso revive una investigación estancada por cuatro décadas que comenzó en el estado de Kentucky y termina hoy con una captura cinematográfica.

¿Cómo ocurrió la detención en el condado de Marion?

Las cámaras corporales de los oficiales captaron el preciso instante en que los agentes abordaron a la sospechosa fuera de su vivienda. La mujer conversaba tranquilamente con otras personas y paseaba a su mascota cuando los patrulleros interrumpieron su rutina matutina.

Los efectivos escoltaron a la detenida hasta el vehículo oficial mientras esperaban la llegada de los detectives encargados del caso interestatal. El vecindario, que consideraba a la mujer una residente ejemplar, observó con incredulidad cómo la policía ponía fin a su libertad.

¿Cuál fue la mentira que sostuvo este rapto por décadas?

En 1983, la acusada huyó con su pequeña hija y le aseguró que su padre biológico las había abandonado por otra familia. Esta versión falsa permitió que la niña creciera bajo una identidad distorsionada y sin contacto con su verdadero origen familiar.

La víctima, que hoy cuenta con 46 años, vivió toda su etapa adulta convencida de que su progenitor no deseaba tener relación con ella.

La mujer enfrentará cargos graves por la sustracción de su hija ocurrida hace cuatro décadas en el estado de Kentucky.

Michelle, la hija secuestrada, declaró a los investigadores que no tenía idea de su verdadera situación legal hasta el día de hoy. "No tenía idea de que había sido secuestrada", aseguró.

¿Qué sucederá con la acusada tras su captura en Florida?

Debra Newton permanece bajo custodia federal mientras se coordina su extradición al estado donde se originó el reporte de desaparición inicial. Los fiscales preparan un expediente sólido que incluye el testimonio de los familiares que buscaron a la menor durante casi medio siglo.

La comunidad espera ahora que el reencuentro entre el padre y la hija sané las heridas provocadas por cuarenta años de mentiras y separación forzada.

