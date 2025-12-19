Tragedia en Colombia: asesinan a adolescente venezolana tras haber huído de sus captores

Suscríbete a nuestros canales

Una adolescente venezolana, Aida María Vergel Hernández, de 16 años, fue asesinada de manera violenta tras escapar de sus secuestradores en el corregimiento de Buenavista, municipio de Arenal del Sur, Bolívar.

La joven recibió múltiples disparos y falleció dentro de un baño, donde buscó refugio después de ser atacada, según informa El Siglo.

Fuentes indican que Aida María logró evadir inicialmente a sus captores, pero fue interceptada por delincuentes armados que la atacaron sin piedad. La adolescente venezolana sufrió varios impactos de proyectiles y no logró sobrevivir, lo que sugiere que pudo haber sido reclutada de manera forzosa por grupos ilegales en la región.

El sur del departamento de Bolívar es considerado altamente conflictivo. Municipios como Arenal del Sur, Norosí, Tiquisio, Morales, Simití, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Montecristo son escenarios de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan controlar territorios estratégicos.

La muerte de Aida María Vergel Hernández ha generado consternación en la comunidad local y entre migrantes venezolanos.

