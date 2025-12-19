Operativo del Cicpc termina en enfrentamiento: muere delincuente buscado en Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Un despliegue de seguridad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), terminó con la muerte de un hombre de 26 años, identificado como Reynaldo José Iriarte.

El suceso ocurrió en el municipio José Ángel Lamas, cuando los funcionarios realizaban labores de campo en el sector Patrocinio, el pasado 17 de diciembre.

De acuerdo con la información obtenida por Notitarde, la situación se tornó violenta cuando los agentes de la Delegación Municipal Cagua localizaron al sujeto en la zona.

Iriarte, al notar la presencia de las autoridades, decidió no entregarse y sacó un arma de fuego para disparar contra los uniformados, lo que provocó un fuerte intercambio de disparos en plena vía pública.

¿Qué se conoce sobre el enfrentamiento?

El intercambio de balas terminó cuando el sospechoso cayó herido de gravedad en el sitio.

Los mismos funcionarios que participaron en el operativo lo auxiliaron y lo llevaron a un centro de salud cercano. Sin embargo, los médicos de guardia confirmaron que falleció pocos minutos después de ser ingresado.

Otros detalles sobre el operativo policial

Tras verificar sus datos, las autoridades informaron que Reynaldo José Iriarte ya era buscado por la policía.

El hombre tenía un largo historial de delitos y estaba bajo la lupa del Cicpc debido a su participación en diversas actividades criminales en la entidad aragüeña.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube