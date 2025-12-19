ÚLTIMA HORA: asesinan a cuatro funcionarios policiales y militares tras una emboscada

Suscríbete a nuestros canales

Una violenta emboscada en el sector Turagua de Santa Cruz de Aragua dejó un saldo trágico de cuatro funcionarios fallecidos la tarde de este viernes.

De acuerdo con información extraoficial, el grupo de uniformados fue sorprendido por sujetos armados cuando los efectivos se retiraban de la zona tras culminar un dispositivo de seguridad y acompañamiento a personal del Ministerio de Tierras.

¿Qué se conoce sobre el ataque?

La emboscada ocurrió específicamente a mediodía. La comisión, integrada por seis funcionarios, fue sorprendida por un grupo de sujetos armados que abrieron fuego de manera repentina.

En el lugar se originó un fuerte enfrentamiento donde dos de los efectivos lograron hacer frente a los delincuentes, quienes finalmente huyeron del sitio tras despojar a los oficiales caídos de sus armas de reglamento.

Los atacantes utilizaron armas de alto calibre, generando un enfrentamiento que conmocionó a los habitantes del municipio Lamas.

Funcionarios caídos

En el sitio del suceso perdieron la vida tres efectivos de seguridad: el Capitán Andrés Bisamon León, quien era comandante en la 42 Brigada Paracaidista; el oficial de tropa profesional A. Caraballo C. y el Primer Oficial de la PNB, José Landaeta.

Posteriormente, se reportó de manera extraoficial el fallecimiento de un cuarto funcionario, identificado como el inspector Ávila

Otros detalles sobre el ataque

​El reporte extraoficial indica que el Primer Oficial Landaeta murió de forma instantánea en el sitio del suceso. Por su parte, el Inspector Ávila fue trasladado de emergencia al Hospital Central de Maracay, donde falleció poco después de su ingreso.

Los atacantes, tras dar de baja a los uniformados, robaron las armas de fuego de las víctimas antes de emprender la huida hacia rumbo desconocido.

Operativo en marcha

Tras el tiroteo, las autoridades establecieron un estricto cerco policial y militar en los alrededores del autódromo de Turagua y sectores vecinos.

Al lugar de los hechos se presentaron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las experticias correspondientes.

Las investigaciones apuntan a que los responsables podrían provenir de las zonas de Los Hornos y Carrizalera. Actualmente, se mantienen patrullajes y puntos de control para dar con el paradero de los atacantes.

