Detienen a un hombre en Nebraska por el secuestro de dos menores: utilizó Roblox para contactar y engañar a las niñas

En las últimas horas, autoridades de EEUU localizaron en Georgia a dos hermanas menores de edad, que habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 1 de febrero.

Según las investigaciones, las niñas de 12 y 14 años, residentes de Florida, fueron presuntamente raptadas por un joven de 19 años a quien conocieron a través de internet.

De acuerdo con Telemundo y medios locales, el sospechoso, identificado como Hser Mu Lah Say, viajó más de 20 horas desde Nebraska para recoger a las menores en el condado Martin.

Tras una intensa búsqueda que incluyó una Alerta Amber, la policía detuvo el vehículo en la madrugada del domingo, logrando rescatar a las hermanas a salvo mientras el sujeto quedó bajo custodia.

¿Cómo fue el origen del contacto?

La relación comenzó en 2025 a través de la plataforma de juegos Roblox. Con el tiempo, la comunicación se trasladó a Snapchat, donde mantuvieron contacto constante. El reporte policial indica que el sospechoso utilizó estas aplicaciones para ganarse la confianza de las menores, llegando incluso a enviarles regalos y comida a su casa antes del encuentro físico.

El plan de huida

El sábado 1 de febrero de 2026, Say condujo aproximadamente 23 horas desde Omaha, Nebraska, hasta Indiantown, Florida. Aunque los padres de las niñas habían sospechado algo y les quitaron sus teléfonos como castigo, las menores utilizaron una tableta familiar para coordinar el encuentro final y abandonar su hogar durante la noche.

Captura y cargos judiciales

La Patrulla Estatal de Georgia interceptó el auto del sospechoso en una autopista apenas cinco minutos antes de que se activara formalmente la Alerta Amber. Hser Mu Lah Say enfrenta ahora dos cargos por secuestro y dos por interferencia en la custodia de menores.

Actualmente se encuentra detenido en Georgia a la espera de ser enviado de regreso a Florida para enfrentar su juicio.

La postura de Roblox

Matt Kaufman, director de Seguridad de la plataforma, afirmó que están investigando este "preocupante incidente" y colaborando con la policía. Aunque la empresa asegura tener sistemas avanzados para monitorear contenidos dañinos y restringir chats entre desconocidos, admitieron que sus medidas de seguridad no son infalibles.

El FBI también señaló repetidamente que plataformas como Roblox son utilizadas por redes de delincuentes para contactar a niños.

Debido a que cuenta con más de 100 millones de usuarios diarios, los expertos advierten que los agresores suelen migrar las conversaciones a aplicaciones con menos supervisión, como Snapchat, para concretar encuentros peligrosos.

