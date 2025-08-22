Florida: residente de Hialeah denuncian que su ciudad se está convirtiendo en un vertedero de basura

Suscríbete a nuestros canales

La basura acumulada es ideal para el brote de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

Residentes de Hialeah están hartos de que su ciudad se esté convirtiendo en un vertedero ilegal de basura. Tras denunciar este problema en redes sociales, el vecino Nelson García relató la situación en una entrevista con Local 10.

En un video publicado por García se puede ver el deterioro de su comunidad, el video se viralizó rápidamente en la red social Instagram generando una ola de preocupación.

“Se ha convertido en la nueva norma, es repugnante e inaceptable, porque la gente llega, deja su basura y se va sin que haya consecuencias”, declaró García.

Ciudad de Hialeah llena de basura

Desde electrodomésticos y muebles hasta desechos de construcción, todo termina acumulado a los costados de vías poco transitadas.

El área afectada se encuentra cerca de la intersección de Northwest 107th Avenue y West 108th Street, justo en el límite de Hialeah y Hialeah Gardens

Esta es una zona industrial llena de almacenes y muchos árboles densos, lo que la vuelve aún más aislada y oscura durante las noches.

El joven le mostró a Local 10 el desastre con sus propios ojos y llevó al periodista Louis Aguirre a un "safari de basura" por la zona, “Esta es mi comunidad”, insistió.

Incluso hay un cartel que dice " No tirar basura, los infractores serán procesados", pero la ciudad está haciendo caso omiso a esta advertencia sin ver las consecuencias que les puede traer.

Pero el problema no se limita a un punto específico. Toda la Avenida 107, desde la Calle 154 del Noroeste hasta la Terraza 114 del Oeste, muestra signos del mismo abandono.

¿Y las autoridades?

Las autoridades locales están al tanto de la situación y están trabajando para abordarla, funcionarios han afirmado que se implementan medidas para aumentar el patrullaje en la zona afectada.

La oficina de la alcaldesa Jacqueline García-Roves aseguró en una declaración que han “intensificado los esfuerzos para combatir el vertido ilegal de basura en espacios públicos”.

