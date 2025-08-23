¡Tragedia en una lechería! Accidente con gas causa múltiples muertes en Colorado  

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades descubrieron a seis hombres sin vida en un espacio confinado en la lechería Prospect Valley Dairy. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron los cuerpos en lo que parece una exposición fatal a gas.

Según una publicación de Telemundo, la oficina del forense del condado de Weld investiga el tipo de gas que causó las muertes de estas personas.

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

Las seis víctimas son hombres latinos. Sus identidades no se han revelado, a la espera de que sus familiares sean notificados.

Un distrito escolar local confirmó que uno de los fallecidos era un estudiante de secundaria. La Oficina del Sheriff del condado de Weld descarta la posibilidad de un crimen y afirma que todo apunta a un accidente.

¿Qué importancia tiene la lechería en la región?

La tragedia ocurrió en una comunidad agrícola donde la ganadería y la agricultura son pilares económicos.

El condado de Weld, donde se encuentra la lechería, es el principal productor de lácteos de Colorado. Los datos del censo indican que cerca del 30 % de la población del condado es de origen latino.

