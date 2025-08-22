Cicpc esclarece doble homicidio: las víctimas presentaban heridas en la cabeza 

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), esclarecieron un doble homicidio ocurrido el pasado 14 de agosto.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas que habían sido reportadas como desaparecidas presentaban heridas contundentes en la cabeza.

Cicpc esclarece doble homicidio

Los fallecidos erán dos trabajadores de la finca Los Palenques, ubicada en el estado Guárico.

Las pesquisas realizadas por comisiones de la Delegación Municipal Zaraza determinaron que los hermanos Jhon Roberth (21) y Jonathan Manuel (22) Ron Acosta, planificaron el crimen junto a Héctor José Correa Cumaná (20).

La investigación reveló que los detenidos habían sido despedidos de la finca por la pérdida de dos animales.

Por lo que, se generó un resentimiento hacia los nuevos trabajadores, quienes supuestamente habían hecho comentarios despectivos sobre ellos.



Los homicidas abordaron a las víctimas en la finca, ubicada en el sector Palmarito, carretera nacional Zaraza – Tucupido, con una escopeta, las sometieron y las trasladaron hasta el cruce que conduce a la represa El Cigarrón.

Posteriormente, las golpearon en la cabeza con un arma de fuego y una herramienta de construcción comúnmente conocida como mandarria, quitándoles la vida de manera inmediata.



Para simular un robo, Héctor, sustrajo la motocicleta y el teléfono celular de una de las víctimas.

De igual modo, lanzó el celular al río y escondió la motocicleta en una zona boscosa en la vía Zaraza-Tucupido.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube