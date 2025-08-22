Madre enfrenta cargos por la desaparición de su hijo de un año: revelan dónde podría estar el infante

Suscríbete a nuestros canales

Dirce Sampo, madre del pequeño Camilo Lugo, enfrenta cargos por la desaparición de su hijo, quien fue sustraído de su casa y no ha sido localizado.

Como parte de las labores de búsqueda, autoridades federales de Estados Unidos solicitaron el apoyo del público para localizar a Camilo.

De acuerdo con el reporte de KDSY, el infante fue sustraido de su casa en Clay County, Florida, en agosto de 2023. Las autoridades adelantaron que podría encontrarse en la zona fronteriza entre México y San Diego.

A dos años de la desaparición de Camilo

De acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Camilo tenía apenas un año de edad cuando desapareció. Ahora, con tres años cumplidos, continúa la búsqueda del niño.

Antes de su repentina desaparición, su madre, Dirce Sampo, se lo llevó fuera del estado sin autorización del padre, con quien compartía la custodia.

Sampo enfrenta cargos por presunta sustracción parental tras incumplir con la entrega legal del menor.

Madre enfrenta cargos por la sustracicón del menor

Investigadores del Servicio de Alguaciles de EEUU indicaron que la mujer podría encontrarse en México. Se estima que la acusada cruzaría de manera frecuente la frontera hacia California.

Los funcionarios encargados detallaron que la mujer mide cerca de 1.50 metros de alto y pesa alrededor de 80 kilos y tiene un tatuaje de flor en el antebrazo.

Cualquier persona con información sobre el paradero de Camilo Lugo puede comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado de Clay para hacer su reporte.

