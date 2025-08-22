Niño fallece por intoxicación tras ingerir alimentos en comedor comunitario: varias personas están hospitalizadas

Suscríbete a nuestros canales

Vecinos del municipio San Francisco, en el estado Zulia, informaron sobre una alarmante situación que afectó a varios residentes del sector Suramérica, quienes presentaron complicaciones de salud tras ingerir alimentos en un comedor comunitario. Un niño falleció como consecuencia de la presunta intoxicación.

El infortunado es un infante de nueve años de edad, de acuerdo con el informe de Venevisión. Además, otras 22 personas, entre ellas, niños, adolescentes y adultos, resultaron severamente afectados.

Se pudo conocer que varias personas comenzaron a sentirse mal desde el pasado martes, tras comer arroz con lentejas, ensalada y sopa, en un comedor comunitario administrado por monjas.

Varias personas presentaron síntomas por presunta intoxicación

Debido a la intensidad de su malestar, fueron remitidos al hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, donde murió el niño, así como al Centro Integral de Diagnóstico (CDI) del sector Callao, y al Hospital de Niños de Veritas.

Yossely Rey, madre del niño fallecido, indicó que cerca de las 4:00 de la tarde del martes, su esposo le informó que su hijo estaba débil y presentaba una fuerte diarrea; por tal razón, llevaron al infante hasta el centro asistencial.

Lamentablemente, el menor de edad ingresó sin signos vitales al hospital; el personal médico certificó su fallecimiento

Además, Lismary Luces, familiar del infortunado, indicó que varias madres trataron la enfermedad como si se tratara de un virus, debido a que desconocían su origen.

Cicpc investiga lo ocurrido

Posteriormente, el fallecimiento del menor de edad encendió las alarmas entre los lugareños, debido a que varias personas se presentaron en el centro de salud con los mismos síntomas, entre estos, vómitos, diarrea, malestar estomacal, deshidratación y fiebre.

Funcionarios del Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas (Cicpc) iniciaron las indagatorias correspondientes.

Asimismo, las autoridades del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de ese sector, cooperan para determinar las causas de la aparente intoxicación de los ciudadanos.

