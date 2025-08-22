Cae venezolano vinculado con red de narcotráfico: operaban con la modalidad de "correos humanos"

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de origen venezolano resultó detenido como presunto integrante de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, la cual operaba con la modalidad conocida como “correos humanos”.

El hecho se registró en la región del Maule, tras una investigación de la Fiscalía Lonal de Linares, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco).

Caen venezolano y sus cómplices

De acuerdo con el informe de Diario El Centro, las autoridades realizaron allanamientos en las localidades de Chillán, Valparaíso y el Aeropuerto de Santiago, los cuales permitieron la captura de seis personas, entre ellos, el ciudadano venezolano.

La fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini, indicó que “esta es una investigación que lleva varios meses. Logramos incautar más de seis kilos de cocaína base, además de cannabis, ketamina, armas de fuego y municiones”, detalló.

Por su parte, el subprefecto Alejandro Barraza, jefe de la Brianco Linares, explicó el funcionamiento de la red. “Los líderes operaban desde la zona centro y enviaban correos humanos al norte del país, principalmente Arica, para traer droga vía aérea. Posteriormente, era dosificada en Valparaíso y distribuida en Linares”, describió.

Incautan armamento y drogas

El operativo permitió incautar más de seis kilos de cocaína base, cinco kilos de cannabis sativa (marihuana) y 1.5 kilos de ketamina.

Además, se encontró armamento como una pistola calibre .45 modificada para disparo automático, rifles, escopetas artesanales y más de 200 cartuchos de distintos calibres.

Finalmente, los seis imputados fueron formalizados por asociación ilícita, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones. Quedaron en prisión preventiva por orden del tribunal.

