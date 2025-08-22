Arrestan a empleada doméstica que hurtó dinero a sus empleadores: conozca detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer que trabajaba como empleada doméstica fue detenida en el estado Miranda por hurtar una gran suma de dinero de sus empleadores.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este jueves la detención de esta mujer por parte de las autoridades.

Trabajadora doméstica hurta gran suma de dinero en Miranda

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab informó que la mujer fue detenida para ser imputada por el MP de Miranda.

Asimismo, señala que la mujer fue identificada como Alexandra Bracamonte, quien hurtó una gran suma de dinero de sus empleadores en Miranda.

MP imputa a empleada doméstica

En este sentido, el escrito del fiscal Saab indica que Bracamonte será imputada por el Ministerio Público de Miranda por el delito de hurto calificado.

Agrega que la mujer detenida se valió de su "condición de empleada doméstica en una vivienda en el sector cujial", allí hurtó dinero, lo cual ocasionó un "daño patrimonial a la víctima".

