Capturan a extorsionador que ofrecía prestamos "Gota a Gota": así era su modus operandi

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a José Delgado Delgado (42), en la parroquia y municipio Achaguas, estado Apure, por extorsión bajo la modalidad “Gota a Gota".

Así lo dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, detallando que este sujeto operaba junto a Rafael Ramírez, apodado El Gocho, de nacionalidad colombiana; la esposa de este, Emili González, apodada La Patrona; Yibrandy Solis y otra fémina apodada La Doña, quienes se encuentran en fuga.

“Se dedicaban a realizar préstamos exigiendo la devolución con grandes porcentajes y si las víctimas no acceden a dicho pago, eran atacadas”, explicó.

Agregó que durante el operativo de detención, los funcionarios incautaron un auto

Escuda CG-HERO, placa AM2A37G, 2 mil dólares estadounidenses en efectivo, dos celulares y tarjetas de presentación.

Otros delitos

Rico mencionó que al profundizar en las investigaciones, los funcionarios determinaron que alias El Gocho, es activamente buscado por las autoridades por dos sicariatos, donde una de las víctimas falleció y el otro resultó lesionado.