Asesinan a venezolano dentro de su vehículo: recibió una llamada sospechosa antes de salir de su casa

Un ciudadano venezolano de 30 años fue asesinado a tiros dentro de su vehículo, en uncaso que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió en una zona descampada de la localidad de Ventanilla, en Perú. La víctima quedó identificada como Alfonso Rafael Monroy Argüello.

Hallan el cuerpo del venezolano dentro de su vehículo

De acuerdo con el reporte de Panamericana, el cuerpo del venezolano se localizó en la avenida Los Delfines, cerca del reservorio de Sedapal. Su automóvil estaba encendido y con la puerta del copiloto abierta.

Según testigos del hecho, se escucharon al menos dos disparos.

Los funcionarios de criminalística presumen que el atacante viajaba como copiloto de la víctima y huyó tras cometer el crimen.

Los vecinos de la localidad alertaron a las autoridades al encontrar el automóvil con las luces encendidas.

La madre del venezolano relató que, minutos antes de lo ocurrido, alrededor de las 8:00 de la noche, su hijo recibió una llamada que lo hizo salir de casa.

El asesino sería otro conductor informal

Sospecha que el crimen estaría vinculado a un altercado reciente con otro conductor de colectivo, quien se negó a pagarle los daños ocasionados a su vehículo.

En tal sentido, la policía no descarta que el hecho guarde relación con mafias de extorsionadores que operan contra colectiveros en Ventanilla.

Monroy había adquirido su automóvil hace un año y trabajaba como conductor informal desde hacía algunos meses.

