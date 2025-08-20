Uscis acusa a inmigrante por fraude de naturalización en EEUU: ocultó su culpabilidad en un horrible crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien está catalogado como agresor sexual de menores, enfrenta cargos por fraude de naturalización en Estados Unidos.

La investigación realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) permitió que un gran jurado federal acusara al implicado en Carolina del Norte.

El fiscal federal interino para el Distrito Este de Carolina del Norte, Daniel P. Bubar, informó que el acusado responde al nombre de Cyril Domaquik Clemens, de 71 años, un ciudadano estadounidense nacido en Liberia.

Mintió durante su entrevista con Uscis

El hombre enfrenta cargos por el delito de fraude de naturalización. En la acusación, autoridades alegaron que Clemens mintió sobre su conducta criminal en su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense.

Si resulta condenado, se enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión, así como la revocación inmediata de la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con la acusación, se presume que Clemens hizo declaraciones materiales falsas bajo juramento y pena de perjurio durante una entrevista de naturalización con Ucis.

El hombre aseguró que nunca ha había forzado o intentado obligar a alguien a tener cualquier tipo de contacto o relaciones sexuales, ni cometido o asistido en la comisión de ningún crimen o delito, dos cuestionamientos que se realizan en toda entrevista de ciudadanía.

Enfrenta una pena de 30 años de cárcel

Asimismo, Clemens afirmó que nunca estuvo bajo arresto antes de la entrevista.

El hombre se naturalizó el 19 de febrero de 2021. Luego, el 3 de abril de 2023, Clemens se declaró culpable ante un tribunal por tres cargos de libertades indecentes contra un menor.

Se le sentenció a un término de encarcelamiento de entre 16 y 29 meses y se le ordenó registrarse como un ofensor sexual.

Clemens confesó haber violado al menor durante más de una década, desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 7 de marzo de 2022. La víctima tenía apenas cuatro años cuando comenzó el abuso.

