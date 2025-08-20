Revelan cifra de fallecidos tras incendio en empresa de productos químicos de Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

Dos personas fallecieron durante el voraz incendio que se registró en una empresa de productos químicos del municipio Los Guayos, en Carabobo.

El trágico hecho se registró en horas de la tarde de este martes, 19 de agosto. De acuerdo con el reporte de Diario La Calle, se trató de un siniestro de gran magnitud que arrasó con el edificio de la compañía Provequin, ubicada en Paraparal.

El incidente dejó un lamentable saldo de dos personas fallecidas y un funcionario de protección civil herido.

Dos trabajadores fallecidos tras incendio en Carabobo

Según información extraoficial los dos muertos serían trabajadores de la empresa de productos químicos, quienes se encontraban en el lugar en el momento cuando se inició el incendio.

Asimismo, se informó sobre un funcionario herido de Protección Civil, identificado como Víctor Viera, quien sufrió quemaduras de segundo grado. El rescatista fue trasladado hasta la Emergencia del Hospital Enrique Tejeda (Chet).

Un equipo multidisciplinario de los Bomberos y Protección Civil se trasladó hasta el sitio para controlar la situación y extinguir el fuego.

Los organismos de seguridad del estado también se desplegaron para realizar el cierre correspondiente de vías y el resguardo de la ciudadanía.

Revelan causas del incendio

Se conoció que el siniestro, presuntamente, se originó en el área de transporte de gandolas, lo que provocó una serie de fuertes explosiones que generaron pánico en la comunidad.

El fuego se propagó rápidamente y alcanzó la avenida principal. La emergencia obligó a las autoridades a cerrar el paso vehicular para garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube