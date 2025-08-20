Cae venezolano por homicidio de un conductor: así descubrieron su responsabilidad en el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, de 25 años de edad, resultó detenido por su presunta responsabilidad en un tiroteo tras el cual falleció un conductor y otro hombre resultó gravemente herido.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI capturó al implicado, a quien se le atribuyen los delitos de homicidio y homicidio frustrado por los hechos ocurridos en la comuna de El Bosque, Chile, el pasado 5 de agosto.

Acusan al venezolano por homicidio frustrado

El comisario Cristopher Hidalgo, detalló que las dos víctimas son de nacionalidad chilena. Ambas se movilizaban en un vehículo particular, cuando al menos dos sujetos las sorprendieron y les dispararon varias veces, publicó Bio Bio Chile.

Uno de los agredidos, de 37 años, murió de manera inmediata durante el tiroteo. Mientras que la otra víctima, de 47 años, resultó con heridas de gravedad y se recupera en un centro de salud.

Sobre el detenido, Hidalgo detalló que “el personal de la Brigada de Homicidios logró la detención de un sujeto de sexo masculino mayor de edad, de nacionalidad venezolana, por su responsabilidad en el delito de homicidio y homicidio frustrado”, indicó.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía respectivo para su control de detención. Los detectives de la unidad continúan con la investigación para individualizar al resto de los sospechosos.

Cámaras graban el tiroteo

El mismo día del ataque armado, el subprefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la BH Sur informó que, minutos antes de los disparos, las víctimas instalaban cámaras de vigilancia.

Los dispositivos buscaban registrar delitos y terminaron por captar el momento cuando les dispararon.

Los atacantes dispararon en más de 35 oportunidades contra el vehículo donde viajaban las dos personas.

Las diligencias para esclarecer los hechos permanecen en curso.

