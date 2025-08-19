Golpe a la economía ilegal: caen comerciantes de divisas en un restaurante

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja que presuntamente trató de comercializar divisas extranjeras de manera ilegal en un restaurante quedó detenida

Según el reporte policial, los aprehendidos serían un hombre y una mujer, empleados del establecimiento.

¿Qué se sabe de la captura de los comerciantes de divisas en un restaurante?

Edwin Alfredo Barrera, Comisionado Estadal de la Misión Cuadrantes de Paz en Barinas, confirmó la aprehensión.

Precisó que el arresto lo llevaron a cabo funcionarios policiales del cuadrante de número 05.

Mientras que la pareja arrestada quedó identificada como Dilcia C. P. D. (40) y Ronald S. V. P. (19), ambos domiciliados en el municipio Barinas.



Trascendió que los detenidos habrían sido denunciados por la gerente de un conocido restaurante ubicado en la parroquia Alto Barinas.

Ambos intentaban realizar una operación de compra y venta de monedas norteamericanas a un cliente del restaurante.



Por otra parte, medios locales reseñaron que, al parecer, Ronald S. V. P. fungía como mesonero del local comercial, y junto a la mujer trataron de realizar la operación, descubierta por la gerente del lugar.

Ante ello, intentó amonestarlos, advirtiéndoles que tal transacción está prohibida dentro del local, situación que no fue recibida de buena manera por la mujer.

Por lo que, además de agredir verbalmente a la ejecutiva, también se fue contra la comisión policial que trató de mediar en la situación.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

