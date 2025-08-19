Imputan a funcionarios de la Salud por corrupción: así operaba una red de acaparamiento y comercialización de medicinas

Suscríbete a nuestros canales

Tres exdirectores de centros de salud del estado Lara fueron imputados y privados de libertad por su presunta vinculación con una red de acaparamiento y comercialización ilegal de medicinas.

Los acusados responden a los nombres de Javier Cabrera, exdirector regional de Salud, Elsy Sánchez, exdirectora del Hospital Rotario y Germán Graterón, exdirector del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP).

Imputan a funcionarios por corrupción

De acuerdo con la publicación de Noticias Barquisimeto, a los detenidos se les atribuyó el delito de organización para delinquir, acusación que agrava su situación.

Asimismo, se presume la existencia de una estructura irregular de comercio de medicinas que operaría dentro del sector de la salud.

​La investigación, liderada por el Fiscal 38 del Ministerio Público con Competencia Nacional, reveló que la red operaba en el principal centro de salud del estado, el HCUAMP.

Los tres exfuncionarios están detenidos en los sótanos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de Barquisimeto, a la espera de que avancen las diligencias judiciales.

Privan de libertad a los implicados

Durante la audiencia de presentación ante el Tribunal de Control, se dictó la privativa de libertad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Las indagatorias de las autoridades indicaron que otros profesionales de la medicina fueron interrogados como parte del proceso penal.

Se pudo conocer que varios funcionarios del Hospital Central de Barquisimeto rendirán declaraciones en el GOES.

