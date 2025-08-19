Cae un hombre por tráfico de inmigrantes en frontera de Texas: así los ocultaba en su camión

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 25 años de edad, resultó detenido luego de que las autoridades fronterizas de Houston, Texas (Estados unidos), descubrieran que transportaba a un grupo de inmigrantes escondido en su camión.

El sospechoso, identificado como Kenneth Gamboa, residente de Houston, Texas, será juzgado en esa frontera, tras su captura en el punto de control cercano a Hebbronville, publicó El Mañana.

Transportaba a 40 inmigrantes ocultos en su camión

De acuerdo con los reportes del caso, el detenido fue sorprendido el pasado viernes, cuando transportaba a 40 inmigrantes indocumentados escondidos, cubiertos en un doble fondo de una de las paredes de un camión de mudanzas o mensajería.

Las autoridades detallaron que no había manera de que las pudieran salir del camión. Se pudo conocer que 26 de los inmigrantes son reincidentes en su ingreso ilegal a Estados Unidos.

Nicholas J. Ganjei, Fiscal Federal del Sur de Texas, dijo que Gamboa podría enfrentar una condena de hasta 10 años de cárcel por el delito de tráfico de humanos.

El hecho se descubrió durante la madrugada del pasado viernes, 15 de agosto, sobre el camino rural número 1017.

Perro policía descubre el escondite de los indocumentados

Los funcionarios de un punto de control de la frontera indicaron que llegó un tipo “box truck” o camión de una sola carrocería, es decir, pegados a la cabina y el compartimiento de carga.

Durante la inspección rutinaria, utilizaron un perro adiestrado del escuadrón K9 para detectar personas, drogas, armas o dinero. Fue el can el que alertó a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Posteriormente, por medio de un aparato manual de rayos equis, se confirmó la presencia de los inmigrantes; estaban pegados unos a otros dentro de la pared frontal, con paneles atornillados o clavados para evitar que intentaran salir.

