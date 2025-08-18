Desmantelan red de trata integrada por venezolanos: autoridades incautan bienes valorados en miles de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Al menos 19 hombres, entre ellos venezolanos, colombianos y chilenos, resultaron detenidos como integrantes de una red de explotación sexual.

Las autoridades lograron el rescate de 19 mujeres, quienes eran víctimas de la red criminal; además de la incautación de más de 500 mil dólares en bienes y dinero en efectivo.

El hecho se registró en la región de Antofagasta, en Chile, donde la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló un operativo en conjunto con la Fiscalía.

Venezolanos y colombianos integraban la banda

Las autoridades detallaron que, durante la operación denominada “Casa de Muñecas”, se desplegaron más de 100 detectives provenientes de distintas regiones de ese país.

Al menos 18 extranjeros, entre ellos colombianos y venezolanos, resultaron detenidos; seis de los involucrados presentan situación migratoria irregular. Asimismo, capturaron a cuatro individuos de nacionalidad chilena.

De igual manera, se incautaron 11 vehículos y diversas evidencias. De manera preliminar, se estima que se han recuperado cerca de $542 millones de pesos chilenos (más de 560 mil dólares) en dinero y bienes.

El prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, de la PDI, precisó que la operación se realizó tras una investigación “de largo aliento, desarrollada por más de un año en conjunto y de manera coordinada con el Ministerio Público”.

Tenían vínculos familiares

“Cabe destacar que esta organización criminal de carácter transnacional estaba integrada por grupos con vínculos familiares que reclutaban a sus víctimas mediante engaños, ofreciéndoles trabajos como recepcionistas o en bares, para luego mantenerlas en cautiverio y privarlas de sus documentos de identidad”, detalló el funcionario.

Asimismo, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, quien encabezó los allanamientos, recalcó que en la operación se abordó el fenómeno delictual de la trata de personas, asociación para la trata de personas y el enriquecimiento patrimonial de estas organizaciones, publicó Bio Bio Chile.

“Durante esta investigación se utilizaron todas las técnicas que permite nuestra legislación, tanto para la acreditación de los delitos vinculados a la trata de personas, como también diligencias investigativas que dicen relación con la averiguación de las ganancias ilícitas o el patrimonio de estas organizaciones criminales, que es efectivamente uno de los objetivos que tiene tanto el Ministerio Público como la PDI a la hora de investigar fenómenos de crimen organizado”, sostuvo.

