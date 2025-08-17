Detienen a un hombre por estafas informáticas en La Guaira: ingresó a los sistemas de esta empresa del Estado

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades detuvieron a un hombre por estafas informáticas de tipo "phishing" a una empresa del Estado.

El director del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística (Cicpc), Douglas Rico, difundió los detalles sobre la detención de este sujeto.

Detienen a un hombre por estafas informáticas en La Guaira

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, la detención de este hombre se dió tras "un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira".

Asimismo, indicó que el sujeto fue identificado como Carlos Franco Molina Miliani de 38 años, quien fue detenido en la avenida Carlos Soublette, parroquia La Guaira, municipio y estado homónimo.

Ingreso a los sistemas de una empresa del Estado

En este sentido, el director del Cicpc indicó que Molina ingresó de forma indebida a sistemas financieros de la empresa Distribución de Gas del estado La Guaira, C.A.

Agrega Rico que "este delincuente, valiéndose de sus habilidades informáticas, se dedicaba a cometer estafas bancarias bajo la modalidad de “phishing” y posterior recuperación fraudulenta del dinero".

Adicionalmente , señaló que el detenido "accedió ilegalmente a las cuentas bancarias de la empresa en mención y, una vez dentro, procedía a sustraer el dinero sin el consentimiento de los propietarios".

Modus Operandi para hacer "phishing"

Al respecto del modus operandi de Molina, el director del Cicpc detalló que Molina tras ingresar a las cuentas de la empresa, transfería el dinero a otras cuentas de forma aleatoria.

"Una vez realizada la transferencia, se comunicaba telefónicamente con los titulares de esas cuentas", agrega Rico.

Molina se hacía "pasar por un cliente o un representante bancario, y solicitaba el reintegro del dinero, alegando haberlo transferido por error, logrando timar a estas personas".

Finalmente, se supo que durante la detención de Molina se pudo ubicar un celular y, una tablet.

Y aseguró que el sujeto detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

