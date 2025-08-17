El sorprendente 'modus operandi' con el que una pareja estafaba con obras de Carlos Cruz Diez

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja que estafaba con obras del maestro Carlos Cruz Diez quedó detenida en el estado Miranda.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arresto.

¿Cómo era el modus operandi de la pareja que estafaba con obras del maestro Carlos Cruz Diez?

Rico precisó que la aprehensión la llevaron a cabo funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas.

Los detenidos están identificados como Lino José Bermúdez Guacuto (50) y su esposa, Fanny Margarita Oliveros López (55).



A través del trabajo técnico-científico se pudo conocer que Lino se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, para detallar cada una de sus obras.

Posteriormente, y tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como auténticas y para ello, Fanny les informaba a las víctimas que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna, que estas tenían un costo de 90 mil dólares.



Luego de recibir el dinero, Lino lo habría gastado en juegos de azar.

Tras la detención de la pareja, en la parroquia y municipio Baruta, estado, se ubicaron como evidencias dos réplicas de arte tituladas Fisicromía.

Además, 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte, estuches de pinturas de óleo y un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz Diez, que indicaba que dichas obras eran falsas.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

