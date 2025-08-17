Detienen a implicado en red de trata de personas: víctimas terminaban explotadas en una Isla

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalista (Cicpc) detiene a un hombre vinculado a una red de trata de personas que operaba desde Maturín con destino internacional.

Según Douglas Rico, director del Cicpc en Instagram, el detenido facilitaba el traslado de víctimas con fines de explotación sexual.

Trata de personas activa rutas desde Venezuela hacia el Caribe

La División de Investigaciones de Trata de Personas identifica a Evelio José Rivas La Rosa como responsable logístico del movimiento interno de las víctimas.

Además, los funcionarios confirman que el detenido coordinaba el transporte hacia Trinidad y Tobago para su posterior explotación.

"Su función era facilitar el movimiento de estas personas para su posterior envío a Trinidad y Tobago, donde eran explotadas sexualmente", destacó Rico

Por lo tanto, el Cicpc refuerza operativos en zonas fronterizas y costeras para frenar estas redes transnacionales.

La trata de personas se convierte en una amenaza persistente que exige vigilancia constante y cooperación internacional.

Investigación con métodos técnicos y trabajo de campo

Los agentes realizan un despliegue técnico-científico que permite ubicar al sospechoso en el sector Guarapiche II, municipio Maturín.

Mientras tanto, recuperan un vehículo Terios Cool, un motor fuera de borda y un celular como evidencia del caso.

Por ejemplo, el equipo operativo rastrea patrones logísticos que vinculan el traslado interno con destinos de explotación en el Caribe.

En consecuencia, el Cicpc entrega al detenido al Ministerio Público para su procesamiento judicial.

